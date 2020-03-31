Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии из больницы выписали женщину из Дюртюлей, которая была заражена коронавирусом

В Башкирии из больницы выписали женщину из Дюртюлей, которая была заражена коронавирусом

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 39
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии Дюртюлинский район
Комментарии (0)
В Башкирии из больницы выписали женщину из Дюртюлей, которая была заражена коронавирусом

35-летняя жительница Дюртюлей, которую сегодня 31 марта выписали из инфекционной больницы, рассказала о своем состоянии в социальных сетях.



Женщина поблагодарила всех за поддержку и сообщила хорошие новости – с ней все хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.

В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус

Читайте также:

В уфимский роддом доставили трех беременных женщин с подозрением на коронавирус
- Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас – все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра! – написала Ляйсан в Инстаграме.
Выздоровление женщины двумя часами ранее подтвердил и Радий Хабиров.

Напомним, что Ляйсан и ее сестра и 50-летняя Филия заразались китайской инфекцией во время путешествия по Европе на круизном лайнере. 15 числа они прилетели домой и сразу же самоизолировались, но анализы показали, что они заражены. Сестер госпитализировали в 4-ую инфекционную больницу Уфы. Вторая пока продолжает лечение.

Напомним, Глава региона Радий Хабиров рассказал о правилах полной самоизоляции в Башкирии. Напомним, такой режим начнет действовать в республике сегодня с 20:00.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии зарегистрирован 5 больной коронавирусом
Здравоохранение
В Башкирии зарегистрирован 5 больной коронавирусом
Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии
Политика
Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии
Зараженные коронавирусом женщины из Дюртюлей опровергли слухи о том, что находятся в реанимации
Здравоохранение
Зараженные коронавирусом женщины из Дюртюлей опровергли слухи о том, что находятся в реанимации
Уроженка Дюртюлей заразившаяся коронавирусом рассказала о своем состоянии
Здравоохранение
Уроженка Дюртюлей заразившаяся коронавирусом рассказала о своем состоянии
Коронавирусом в Башкирии заразился еще один человек
Здравоохранение
Коронавирусом в Башкирии заразился еще один человек
В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта
Здравоохранение
В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта
В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей
Общество
В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей
В Зилаирском районе застолье обернулось кражей
Происшествия
В Зилаирском районе застолье обернулось кражей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: