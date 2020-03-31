В Башкирии из больницы выписали женщину из Дюртюлей, которая была заражена коронавирусом

35-летняя жительница Дюртюлей, которую сегодня 31 марта выписали из инфекционной больницы, рассказала о своем состоянии в социальных сетях.







Женщина поблагодарила всех за поддержку и сообщила хорошие новости – с ней все хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.

- Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас – все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра! – написала Ляйсан в Инстаграме.