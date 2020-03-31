В Башкирии из больницы выписали женщину из Дюртюлей, которая была заражена коронавирусом

- Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас – все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра! – написала Ляйсан в Инстаграме.
Выздоровление женщины двумя часами ранее подтвердил и Радий Хабиров.
Напомним, что Ляйсан и ее сестра и 50-летняя Филия заразались китайской инфекцией во время путешествия по Европе на круизном лайнере. 15 числа они прилетели домой и сразу же самоизолировались, но анализы показали, что они заражены. Сестер госпитализировали в 4-ую инфекционную больницу Уфы. Вторая пока продолжает лечение.
Напомним, Глава региона Радий Хабиров рассказал о правилах полной самоизоляции в Башкирии. Напомним, такой режим начнет действовать в республике сегодня с 20:00.