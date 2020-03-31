В Уфе на период действия режима всеобщей самоизоляции вводится пропускная система
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В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о введении режима самоизоляции для всех жителей региона, Администрацией Уфы разработано Положение о действии пропускной системы на территории городского округа город Уфа.
В настоящее время подготовлены эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений городского округа.
Данные пропуска имеют перфорированную, персональную нумерацию.
Определена группа по приему заявок на выдачу индивидуальных и автотранспортных пропусков.
Время выдачи пропусков – с 14.00 до 20.00 часов в ежедневном режиме, начиная с 1 апреля.
Руководители предприятий и организаций города должны определить внутренним документом сотрудников, работающих в непрерывном режиме в данный период, для выдачи им справок формы, предлагаемой для утверждения Указом Главы Республики, в котором указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника при необходимости. Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы.
Номера контактных телефонов: 8 – 917-800-37-68, 8-917-800-37-53.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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