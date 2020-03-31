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В Уфе на период действия режима всеобщей самоизоляции вводится пропускная система

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 28
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе на период действия режима всеобщей самоизоляции вводится пропускная система

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о введении режима самоизоляции для всех жителей региона, Администрацией Уфы разработано Положение о действии пропускной системы на территории городского округа город Уфа.



В настоящее время подготовлены эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений городского округа.

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Ответственным за изготовление временных пропусков на период введения режима самоизоляции определено Управление делами Администрации городского округа город Уфа.

Данные пропуска имеют перфорированную, персональную нумерацию.

Определена группа по приему заявок на выдачу индивидуальных и автотранспортных пропусков.

Время выдачи пропусков – с 14.00 до 20.00 часов в ежедневном режиме, начиная с 1 апреля.

Руководители предприятий и организаций города должны определить внутренним документом сотрудников, работающих в непрерывном режиме в данный период, для выдачи им справок формы, предлагаемой для утверждения Указом Главы Республики, в котором указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника при необходимости. Для всех транспортных средств независимо от формы собственности должны быть выписаны путевые листы.

Номера контактных телефонов: 8 – 917-800-37-68, 8-917-800-37-53.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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