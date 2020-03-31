Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии создадут фонд продуктов питания для нуждающихся граждан

В Башкирии создадут фонд продуктов питания для нуждающихся граждан

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 79
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии создадут фонд продуктов питания для нуждающихся граждан

Власти Башкирии готовятся снабжать нуждающихся продуктовыми наборами. Об этом стало известно во время правительственного совещания. Об этом стало известно во время правительственного совещания.



- Наша республика богата продуктами. У нас есть все: крупы, масло, молоко, мука, - заявил глава РБ Радий Хабиров. – И нам нужно готовиться помогать наиболее нуждающимся. В определенный момент мы эту работу будем проводить.

В Башкирии из-за коронавируса безработными могут остаться десятки тысяч человек

Читайте также:

В Башкирии из-за коронавируса безработными могут остаться десятки тысяч человек
По предварительным оценкам, в эту категорию могут попасть почти 15 тысяч жителей Башкирии. Уже сейчас власти начали формировать списки потенциальных получателей и особенности хранения таких продуктовых наборов.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав районов пересмотреть бюджет из-за коронавируса. Деньги должны быть направлены на решение проблем, которые связаны с борьбой с инфекцией

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса
Экономика
Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса
В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы
Образование
В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы
Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом
Политика
Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом
Новый год в Башкирии планируют праздновать без алкоголя
Политика
Новый год в Башкирии планируют праздновать без алкоголя
Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения
---
Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Политика
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
"Живет-то он плохо: у него туалет на улице": Радий Хабиров возмутился условиями жизни ветерана из Мишкинского района
Политика
"Живет-то он плохо: у него туалет на улице": Радий Хабиров возмутился условиями жизни ветерана из Мишкинского района
Хабиров пригрозил ввести "сухой закон" в период карантина по коронавирусу
Политика
Хабиров пригрозил ввести "сухой закон" в период карантина по коронавирусу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: