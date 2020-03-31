В Башкирии создадут фонд продуктов питания для нуждающихся граждан

Власти Башкирии готовятся снабжать нуждающихся продуктовыми наборами. Об этом стало известно во время правительственного совещания. Об этом стало известно во время правительственного совещания.
- Наша республика богата продуктами. У нас есть все: крупы, масло, молоко, мука, - заявил глава РБ Радий Хабиров. – И нам нужно готовиться помогать наиболее нуждающимся. В определенный момент мы эту работу будем проводить.
По предварительным оценкам, в эту категорию могут попасть почти 15 тысяч жителей Башкирии. Уже сейчас власти начали формировать списки потенциальных получателей и особенности хранения таких продуктовых наборов.