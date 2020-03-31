В Башкирии поход в магазин и вынос мусора будет возможен только с паспортом

Жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом. Такие требования заложены в указе главы региона Радия Хабирова.







Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.