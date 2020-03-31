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В Башкирии поход в магазин и вынос мусора будет возможен только с паспортом

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии поход в магазин и вынос мусора будет возможен только с паспортом

Жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом. Такие требования заложены в указе главы региона Радия Хабирова.



Особый режим перемещений введен с 20 ч 31 марта и будет действовать до его отмены.

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Согласно указу, паспорт должны носить с собой все, кто выходит из дома, в том числе при выносе мусора на ближайшую контейнерную площадку, посещении магазина или аптеки (разрешено посещать продуктовые, хозяйственные, строительные магазины в радиусе 150 м), выгуле домашних животных в радиусе 100 м от дома.

Напомним, «Башавтотранс» с сегодняшнего вечера прекращает автобусное сообщение между Башкирией и другими регионами. Внутри республики пассажирское сообщение будет минимизировано, чтобы граждане успели вернуться к месту жительства

Источник: www.kommersant.ru
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