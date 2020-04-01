Жители одного из домов в Уфе самостоятельно начали обработку своего подъезда

Уфимцы закупили дезинфицирующие средства от коронавируса за свой счет и стали обрабатывать свой дом.







Жители дома № 4а по улице Евгения Столярова в микрорайоне «Яркий» не стали сетовать на бездействия властей и рассуждать, можно ли в такой период выходить на улицу и насколько это опасно. Они просто собрали деньги, купили необходимые средства и теперь обрабатывают многоэтажку по графику. Дезинфицируют детские и лестничные площадки, крыльцо, фойе, лифты и двери.

— Одержать победу в борьбе с коронавирусом можно не только путем самоизоляции и соблюдения карантинных мер, но и с помощью совместных усилий граждан по обработке мест общего пользования! Эти меры в первую очередь направлены на профилактику распространения коронавируса и будут длиться до тех пор, пока вирус не отступит. Призываем жителей других домов объединиться в борьбе с коронавирусом! — говорят уфимцы.

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Фото: yarkimk / Instagram.com