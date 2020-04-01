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Жители одного из домов в Уфе самостоятельно начали обработку своего подъезда

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Жители одного из домов в Уфе самостоятельно начали обработку своего подъезда

Уфимцы закупили дезинфицирующие средства от коронавируса за свой счет и стали обрабатывать свой дом.



Жители дома № 4а по улице Евгения Столярова в микрорайоне «Яркий» не стали сетовать на бездействия властей и рассуждать, можно ли в такой период выходить на улицу и насколько это опасно. Они просто собрали деньги, купили необходимые средства и теперь обрабатывают многоэтажку по графику. Дезинфицируют детские и лестничные площадки, крыльцо, фойе, лифты и двери.

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— Одержать победу в борьбе с коронавирусом можно не только путем самоизоляции и соблюдения карантинных мер, но и с помощью совместных усилий граждан по обработке мест общего пользования! Эти меры в первую очередь направлены на профилактику распространения коронавируса и будут длиться до тех пор, пока вирус не отступит. Призываем жителей других домов объединиться в борьбе с коронавирусом! — говорят уфимцы.
Напомним, что жители Башкирии в условиях вступившей сегодня в силу всеобщей самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса смогут посещать магазин, мусорную площадку и выгуливать животных только с паспортом.

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Источник: ufa1.ru
Фото: yarkimk / Instagram.com
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