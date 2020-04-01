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Татарстан забаррикадировал бетонными блоками границу с Башкирией

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 38
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Татарстан забаррикадировал бетонными блоками границу с Башкирией

Жители Башкирии обнаружили, что не могут проехать в Татарстан – мост, соединяющий две республики, оказался перекрыт. Видеозаписью происходящего в своих социальных сетях поделился житель РБ.



«Очень странная история творится сейчас на границе Башкортостана и Татарстана – татарстанская сторона отгородилась от нас на время карантина, забаррикадировав мост через реку Уруссу рядом с г. Октябрьский бетонными блоками и парализовав важную для местных жителей транспортную артерию. А как же взаимовыручка, братство? <...> Я искренне не понимаю такого подхода, основанного на двойных стандартах и двойной морали. В это тяжелое для страны время мы как никогда должны быть вместе», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)

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На кадрах видно, что мост через реку Уруссу закрыт бетонными блоками, транспорт не может въехать и выехать.
«Со стороны Башкирии мост не перекрывался, и никаких мер по ограничению или прекращению движения не предпринималось. Мост находится в таком техническом состоянии, что проезд через него грузового автотранспорта запрещен, но легковой автотранспорт передвигаться по нему может. Для грузовых автомашин на мосту установлен ограничитель. Планов по перекрытию не было», – прокомментировал ГорОбзор.ру руководитель госкомитета по транспорту РБ Алан Марзаев.
Известно, что мост находится на балансе АНК «Башнефть».

Напомним, мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
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