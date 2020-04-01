Татарстан забаррикадировал бетонными блоками границу с Башкирией
Жители Башкирии обнаружили, что не могут проехать в Татарстан – мост, соединяющий две республики, оказался перекрыт. Видеозаписью происходящего в своих социальных сетях поделился житель РБ.
«Очень странная история творится сейчас на границе Башкортостана и Татарстана – татарстанская сторона отгородилась от нас на время карантина, забаррикадировав мост через реку Уруссу рядом с г. Октябрьский бетонными блоками и парализовав важную для местных жителей транспортную артерию. А как же взаимовыручка, братство? <...> Я искренне не понимаю такого подхода, основанного на двойных стандартах и двойной морали. В это тяжелое для страны время мы как никогда должны быть вместе», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)
Читайте также:В Башкирии установили ограничение на продажу алкоголя
Напомним, мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram