Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции

Жителям Башкирии объяснили, можно ли будет на время режима самоизоляции ездить из одного района республики в другой. Об этом в ходе ежедневного брифинга Минздрава РБ рассказал начальник государственно-правового управления главы РБ Азат Галин.







«Для тех граждан, которые находятся в самоизоляции – нельзя [ездить из одного района в другой]. Если необходима экстренная помощь, которая оказывается за пределами, то конечно же да. В указе содержатся исключения из правил. Есть еще другая ситуация, мы тут тоже предусмотрели. Если гражданин проживает, например, в Уфе, и работает в Иглинском районе, то в этом случае работодатель будет выдавать ему справку по форме, утверждаемой местной администрацией. Будет предельно ясно, почему человек осуществляет переезд из одного муниципалитета в другой», – объяснил Галин.

Ранее сообщалось, что в России протестируют на коронавирус всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач России Анна Попова.







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Фото: auto.mail.ru