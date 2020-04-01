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Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции

Жителям Башкирии объяснили, можно ли будет на время режима самоизоляции ездить из одного района республики в другой. Об этом в ходе ежедневного брифинга Минздрава РБ рассказал начальник государственно-правового управления главы РБ Азат Галин.



«Для тех граждан, которые находятся в самоизоляции – нельзя [ездить из одного района в другой]. Если необходима экстренная помощь, которая оказывается за пределами, то конечно же да. В указе содержатся исключения из правил. Есть еще другая ситуация, мы тут тоже предусмотрели. Если гражданин проживает, например, в Уфе, и работает в Иглинском районе, то в этом случае работодатель будет выдавать ему справку по форме, утверждаемой местной администрацией. Будет предельно ясно, почему человек осуществляет переезд из одного муниципалитета в другой», – объяснил Галин.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: auto.mail.ru
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