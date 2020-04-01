Инфицированного коронавирусом жителя Салавата разыскивает московская полиция

29 марта в правоохранительные органы Москвы обратили врачи. Сотрудники медучреждения рассказали, что у жильца дома по улице Космонавтов обнаружили коронавирус. Однако прибыв на место проживания мужчины, никого не обнаружили.







Корреспонденты «КП-Уфа» выяснили, что полицейские приходили по месту жительства больного, но им никто не открыл дверь. Стало известно, что разыскиваемым оказался уроженец Башкирии. 28-летний парень родился в Салавате, а в Москву уехал, скорее всего, на заработки.