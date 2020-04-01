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Инфицированного коронавирусом жителя Салавата разыскивает московская полиция

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Инфицированного коронавирусом жителя Салавата разыскивает московская полиция

29 марта в правоохранительные органы Москвы обратили врачи. Сотрудники медучреждения рассказали, что у жильца дома по улице Космонавтов обнаружили коронавирус. Однако прибыв на место проживания мужчины, никого не обнаружили.



Корреспонденты «КП-Уфа» выяснили, что полицейские приходили по месту жительства больного, но им никто не открыл дверь. Стало известно, что разыскиваемым оказался уроженец Башкирии. 28-летний парень родился в Салавате, а в Москву уехал, скорее всего, на заработки.

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По социальным сетям молодого человека известно, что он любит путешествовать. Вполне возможно, что 28-летний парень вернулся в родной город. Правоохранительные органы проводят проверку и занимаются поисками инфицированного.

Напомним, что в Уфе закрываются детские сады. Об этом стало известно во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Минздраве региона.

Источник: bash.news
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