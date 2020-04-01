В Башкирии ограничили въезд в город Сибай | видео









Напомним , ещё в начале недели Радий Хабиров не исключил, что столица башкирского Зауралья может стать «красной» зоной.

Из-за торговавшего на местном рынке фермера, у которого диагностировали коронавирус. Теперь при въезде в Сибай сотрудники ГИБДД останавливают каждый автомобиль и без веской причины в город попасть не получится. Жители населенного пункта также находятся в режиме полной самоизоляции. Действует пропускная система.

Пропускной режим действует и в Уфе . Сегодня об этом говорили на брифинге с участием представителей минздрава и администрации города говорили о пропускном режиме в период полной самоизоляции. Есть два вида пропуска. Пластиковый — выдается муниципальным служащим и работникам предприятий жизнеобеспечения, волонтерам и дружинникам, которые помогают сотрудникам МВД. Второй вариант — справка кадровой службы предприятия, которое продолжает работу в режиме самоизоляции.



