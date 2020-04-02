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Каринэ Хабирова назвала медиков «героями нашего времени»

Добавлено: 02.04.20
Просмотров: 78
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Каринэ Хабирова назвала медиков «героями нашего времени»

Каринэ Хабирова через социальные сети обратилась к врачам в связи с пандемией коронавируса. Жена руководителя региона назвала медиков «героями нашего времени» и поблагодарила их за преданность делу и работу в такой непростой мировой ситуации из-за пандемии коронавируса.



Также в своем посте Каринэ Хабирова привела отрывки из клятв врачей и Гиппократа.

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«Они и правда ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.... Из клятвы Гиппократа ...Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла... Из клятвы врача ...Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств... Спасибо Вам за Вашу преданность врачебному делу и клятвам, которые произносят врачи при выборе профессии... и то, что происходит сейчас в мире, показало, без людей каких профессий не обойтись обществу... Здоровья Вам!» — говорится в обращении Каринэ Хабировой.
Напомним, в Башкирии ограничили въезд в город Сибай. Есть видео.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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