«Дома не сидим – его нет!»: дольщикам «Серебряного ручья» негде скрывать от пандемии

Накануне, 1 апреля, уфимские дольщики организовали в социальных сетях флешмоб, который получил название «Сидим дома без дома». И, несмотря на выбранную дату, этот вовсе не шутка.







Акцию запустили вкладчики долгостроя в Демском районе, жилого комплекса «Серебряный ручей», а именно литеров 8, 11-13. Поддержали флешмоб дольщики долгостроев, например, ЖК «Цветы Башкирии», «Байрам», «Миловский парк» и другие. Уфимцы говорят, что режим полной самоизоляции необходимо переживать в своих домах, которых у них как раз нет.

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Фото: социальные сети