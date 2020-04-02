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«Дома не сидим – его нет!»: дольщикам «Серебряного ручья» негде скрывать от пандемии

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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«Дома не сидим – его нет!»: дольщикам «Серебряного ручья» негде скрывать от пандемии

Накануне, 1 апреля, уфимские дольщики организовали в социальных сетях флешмоб, который получил название «Сидим дома без дома». И, несмотря на выбранную дату, этот вовсе не шутка.



Акцию запустили вкладчики долгостроя в Демском районе, жилого комплекса «Серебряный ручей», а именно литеров 8, 11-13. Поддержали флешмоб дольщики долгостроев, например, ЖК «Цветы Башкирии», «Байрам», «Миловский парк» и другие. Уфимцы говорят, что режим полной самоизоляции необходимо переживать в своих домах, которых у них как раз нет.

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Напомним, что строительство жилого комплекса «Серебряный ручей» началось еще в 2012 году. За 8 долгих лет это не первая попытка привлечь внимание властей к проблеме обманутых дольщиков. В республике по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова ведется строительство подобных объектах. В декабре 2019 года даже сообщалось, что Дема-9 сдается в эксплуатацию. Но люди по-прежнему не заселились в свои квартиры. Неизвестным остается как на этой отрасли скажется экономический кризис, вызванный распространением COVID-19.
Напомним, что в соседнем с Учалинским районом регионе подтверждено 2 случая заражения коронавирусом 

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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