Стало известно, от кого заразилась коронавирусом вторая жительница Кумертау

Стали известны подробности и личность новой зараженной в Башкирии – по счету уже восьмой в регионе. Как сообщалось ранее, пациента с коронавирусом выявили вновь в Кумертау - 31 марта там подтвердилось заражение 67-летней пенсионерки.







Известно, что новой зараженной оказалась ее подруга. Точный ее возраст пока неизвестен, но она моложе своей коллеги.

- Они были на заработках в Италии, работали там сиделками, - сказала «Комсомолке» жительница города. – Первая, 67-летняя, гуляла по городу, вторая – сразу ушла на самоизоляцию. На днях она почувствовала себя плохо, вызвала медиков, те взяли анализы, которые оказались положительными.