ГИБДД Башкирии: границы городов свободны на въезд и выезд

— Ограничения движения транспорта на территории региона нет. Со вчерашнего дня инспекторы ДПС начали останавливать машины на проверку наличия пропусков. В Сибае дороги не закрыты, допуск имеется для всех. Просто поставили блоки, но они не служат препятствием официальным для автовладельцев. Вчера, 1 апреля, жители Башкирии писали объяснительные, куда они направляются без наличия справок и спецпропусков. Если человек повторно будет остановлен, то на него будет оказано административное воздействие, — уточнили в ведомстве.
В свою очередь мэр Сибая уточнил, что гаишники стоят лишь в одном месте и поводов для беспокойства нет.
— Выставлен профилактический пост силами ГИБДД на трассе по направлению Сибай — Магнитогорск, — отметил Рустем Афзалов.