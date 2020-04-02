ГИБДД Башкирии: границы городов свободны на въезд и выезд

Границы городов Башкирии во время режима полной самоизоляции не закрыты на выезд и въезд. Официальных ограничений введено не было. Об этом сообщили в ГИБДД республики сегодня, 2 апреля.







В ведомстве также прокомментировали ситуацию с Сибаем, где сообщалось, что в город просто так не попасть.

— Ограничения движения транспорта на территории региона нет. Со вчерашнего дня инспекторы ДПС начали останавливать машины на проверку наличия пропусков. В Сибае дороги не закрыты, допуск имеется для всех. Просто поставили блоки, но они не служат препятствием официальным для автовладельцев. Вчера, 1 апреля, жители Башкирии писали объяснительные, куда они направляются без наличия справок и спецпропусков. Если человек повторно будет остановлен, то на него будет оказано административное воздействие, — уточнили в ведомстве.

— Выставлен профилактический пост силами ГИБДД на трассе по направлению Сибай — Магнитогорск, — отметил Рустем Афзалов.

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