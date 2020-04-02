В Башкирии парикмахерам и специалистам маникюра запретили оказывать услуги на дому

Специалистам маникюра и парикмахерам запрещено выезжать на дом для оказания услуг во время пандемии коронавируса, поскольку в данное время это совершенно небезопасно, и более того, подобные действия запрещены законом в целом.







Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил исполняющий обязанности отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Венер Изикаев.

— Здесь два вида нарушения: оказание услуг населению на дому и несоблюдение режима самоизоляции, — заявил чиновник.



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