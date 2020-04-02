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В Башкирии парикмахерам и специалистам маникюра запретили оказывать услуги на дому

Добавлено: 02.04.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии парикмахерам и специалистам маникюра запретили оказывать услуги на дому

Специалистам маникюра и парикмахерам запрещено выезжать на дом для оказания услуг во время пандемии коронавируса, поскольку в данное время это совершенно небезопасно, и более того, подобные действия запрещены законом в целом.



Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил исполняющий обязанности отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Венер Изикаев.

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— Здесь два вида нарушения: оказание услуг населению на дому и несоблюдение режима самоизоляции, — заявил чиновник.
Напомним, в Башкортостане от коронавируса вылечился второй пациент. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

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Источник: ufa1.ru
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