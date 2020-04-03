В Октябрьском неадекватный мужчина, запер посетителей магазина и потребовал соблюдать самоизоляцию

Курьезный случай накануне произошел в магазине «Пятерочка» в Октябрьском. Пьяный мужчина зашел в магазин и закрыл за собой дверь. Он пригрозил никого не выпускать, потому что в республике установлен режим самоизоляции.







Не всем жителям Башкирии домашний режим идет на пользу. Так, например, обычный поход в магазин «Пятерочка» на улице Социалистической в Октябрьском для местных жителей запомнится надолго. Вчера днем в дверях встал неадекватный мужчина, который не захотел выпускать из магазина покупателей.

Я пошел днем сходить в магазин, купить немного продуктов. Мало покупателей, кстати, и продукты все есть, никакого ажиотажа, никакой паники. Пробил все товары, иду на выход, а там этот персонаж стоит. Говорит, мол, не выпустит, потому что мы нарушаем все закон о самоизоляции









Сотрудники магазина попытались утихомирить мужчину, но тот не унимался. Тогда посетители начали заговаривать ему зубы, а персонал нажал на тревожную кнопку.Мужчина представился Петруней. Он отметил, что основание задержания людей - самоизоляция. Когда от него потребовали показать какие-нибудь документы, он представился старшим сержантом химических войск.

Алексей Кравцов, житель Октябрьского:



Потом он начал кричать, что каждый из нас "попал" на тридцать тысяч. А потом нас якобы на 7 лет посадят. В общем, мужики решили его не бить, приехал наряд полиции, скрутили этого товарища. Но женщины в магазине немного перепугались. Судя по всему, он просто перепил

Фото: bash.news

Приехавший на место наряд полиции задержал бунтаря. Горожанина скрутили и отвезли в отделение.