Мэр Уфы рассказал, как горожане соблюдают режим самоизоляции

Сегодня, 3 апреля, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил о текущей обстановке в столице в связи с пандемией коронавируса.
Он отметил, что уровень соблюдения режима самоизоляции в городе можно назвать высоким, однако на сегодняшний день было составлено 30 протоколов по его нарушению, одного же гражданина в ночь на 2 апреля оштрафовали немедленно – он находился в общественном месте беспричинно.
Пластиковые пропуски для беспрепятственного перемещения по городу были изготовлены для 6 тысяч 706 жителей Уфы, также 1 тысяча 793 пропуска выданы для отметки на служебном транспорте.
Ульфат Мустафин также сказал, что работа по переоборудованию техники – поливомоек и прочего – практически завершена. Он также сообщил, что администрация муниципалитета заключает контракт на механизированную дезинфекцию улиц третичным амином – всего планируют обрабатывать более 6 млн квадратных метров столицы, работы начнутся на следующей неделе.