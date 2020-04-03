Мэр Уфы рассказал, как горожане соблюдают режим самоизоляции

Сегодня, 3 апреля, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил о текущей обстановке в столице в связи с пандемией коронавируса.







Он отметил, что уровень соблюдения режима самоизоляции в городе можно назвать высоким, однако на сегодняшний день было составлено 30 протоколов по его нарушению, одного же гражданина в ночь на 2 апреля оштрафовали немедленно – он находился в общественном месте беспричинно.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram