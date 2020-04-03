В Башкирии почтальоны разносили пенсию без средств защиты

Сегодня, 3 апреля, на совещании по коронавирусной инфекции первый заместитель премьер-министра правительства РБ раскритиковал работу сотрудников почты.







По словам Андрея Назарова, один человек доставляет пенсию более чем 500 пожилым людям. При этом ходят по домам пенсионеров, находящихся в зоне риска в ситуации с COVID-19, без средств индивидуальной защиты. В Башкирии, стоит отметить, проживает 430 тысяч пенсионеров.

— Наша задача в сложной ситуации не допустить летальных исходов. Самая высокая зона риска – пожилые граждане. Мы договорились, что все, кто работаю с пенсионерами, получают инструкции и экипировку. По факту этого не произошло. Если мер предосторожности не будет, мы можем получить катастрофу. Надо все бросить и этот вопрос взять на ежедневный контроль. Мы получили обратную связь от пенсионеров – почтальоны приходят без масок, костюмов, обработки. Как будто ничего не произошло. Это пример, как мы ощущаем опасность. Если хотя бы один инфицированный попадется, заразим сотни пенсионеров, — сказал Андрей Назаров.



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Фото: gubdaily.ru