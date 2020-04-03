Власти Нефтекамска из-за коронавируса перекрыли городские улицы

Информацию муниципалитет разместил в своих группах в социальных сетях. Это было сделано в связи с введением режима "повышенная готовность".







Ежедневно с 10 до 18 часов в Нефтекамске будут перекрыты подъездные пути на самых оживленных участках дорог. Самосвалы закрыли 2 перекрестка улиц Строителей - Ленина, по одному перекрестку на Дзержинского - Ленина, Победы - Ленина, пр.Юбилейный - Ленина, пр. Комсомольский в районе центральной площади, пр. Комсомольский - Ленина в районе магазина "Бегемот" и банка ВТБ, а также улица Российская на пересечении с трассой Нефтекамск-Дюртюли.



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