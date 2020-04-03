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Власти Нефтекамска из-за коронавируса перекрыли городские улицы

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Власти Нефтекамска из-за коронавируса перекрыли городские улицы

Информацию муниципалитет разместил в своих группах в социальных сетях. Это было сделано в связи с введением режима "повышенная готовность".



Ежедневно с 10 до 18 часов в Нефтекамске будут перекрыты подъездные пути на самых оживленных участках дорог. Самосвалы закрыли 2 перекрестка улиц Строителей - Ленина, по одному перекрестку на Дзержинского - Ленина, Победы - Ленина, пр.Юбилейный - Ленина, пр. Комсомольский в районе центральной площади, пр. Комсомольский - Ленина в районе магазина "Бегемот" и банка ВТБ, а также улица Российская на пересечении с трассой Нефтекамск-Дюртюли. 

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В администрации отмечают, что все экстренные cлужбы проинформированы о перекрытиях. Заторов на данных участках не наблюдается. Жителей Нефтекамска просят без особой необходимости не выходить на улицы города. 

Отметим, что в самом Нефтекамске ни одной вспышки коронавируса не зафиксировано. Эпидемиологическая обстановка в городе спокойная.

Напомним, Радий Хабиров обязал Госкомитет по туризму Башкирии обеспечить всех жителей республики, которые находятся заграницей, деньгами. Об этом он сообщил сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии.

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Источник: bash.news
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