Власти Нефтекамска из-за коронавируса перекрыли городские улицы

Информацию муниципалитет разместил в своих группах в социальных сетях. Это было сделано в связи с введением режима "повышенная готовность".
Ежедневно с 10 до 18 часов в Нефтекамске будут перекрыты подъездные пути на самых оживленных участках дорог. Самосвалы закрыли 2 перекрестка улиц Строителей - Ленина, по одному перекрестку на Дзержинского - Ленина, Победы - Ленина, пр.Юбилейный - Ленина, пр. Комсомольский в районе центральной площади, пр. Комсомольский - Ленина в районе магазина "Бегемот" и банка ВТБ, а также улица Российская на пересечении с трассой Нефтекамск-Дюртюли.
В администрации отмечают, что все экстренные cлужбы проинформированы о перекрытиях. Заторов на данных участках не наблюдается. Жителей Нефтекамска просят без особой необходимости не выходить на улицы города.
Отметим, что в самом Нефтекамске ни одной вспышки коронавируса не зафиксировано. Эпидемиологическая обстановка в городе спокойная.
Напомним, Радий Хабиров обязал Госкомитет по туризму Башкирии обеспечить всех жителей республики, которые находятся заграницей, деньгами. Об этом он сообщил сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве Башкирии. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram