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В Башкирии на 80% сокращено количество междугородних рейсов

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии на 80% сокращено количество междугородних рейсов

3 апреля прошёл ежедневный брифинг по коронавирусу в Минздраве Башкирии. В повестке дня стояла работа общественного транспорта в условиях полной самоизоляции. Председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев сообщил, что количество автобусов на рейсах сократилось.



Участник брифинга сообщил, что количество автобусов было сокращено. Некоторые из-за невостребованности среди населения, которое придерживается режима самоизоляции. На 70-80% было сокращено количество междугородних автобусов.

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Алан Марзаев сообщил, что некоторые предприятия жалуются на то, что сотрудники непрерывных производств испытывают затруднения в передвижении до работы и обратно. Если предприятие столкнулось с такой проблемой, Башавтотранс готов предоставить нужный автобус, если работодатели оставят заявку. Будет рассмотрено количество пассажиров, дальность поездки, и исходя из этих данных выделен транспорт, который будет соответствовать эпидемическим нормам.

Напомним, власти Нефтекамска из-за коронавируса перекрыли городские улицы. Информацию муниципалитет разместил в своих группах в социальных сетях. Это было сделано в связи с введением режима "повышенная готовность".

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Источник: bash.news
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