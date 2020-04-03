В Башкирии на 80% сокращено количество междугородних рейсов

3 апреля прошёл ежедневный брифинг по коронавирусу в Минздраве Башкирии. В повестке дня стояла работа общественного транспорта в условиях полной самоизоляции. Председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев сообщил, что количество автобусов на рейсах сократилось.







Участник брифинга сообщил, что количество автобусов было сокращено. Некоторые из-за невостребованности среди населения, которое придерживается режима самоизоляции. На 70-80% было сокращено количество междугородних автобусов.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram