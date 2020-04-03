Мэр Уфы предложил ввести обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в город из других регионов

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сегодня на оперативном совещании предложил ввести обязательную дезинфекцию для транспорта, въезжающего в город из других регионов.
«Прошу принять во внимание тот факт, что логистические центры продолжают работать: доставка товаров, продуктов питания,— отметил градоначальник. — Сейчас необходимо дезинфицировать все машины, которые приезжают к нам из других регионов. Надо выставить посты». «К сожалению, данная работа на сегодняшний день не проводится»,— посетовал он, не уточнив, как именно может проводиться такая обработка, за чей счет и сколько средств потребуется для ее запуска.
Логистические центры представляют большую угрозу для города, добавил господин Мустафин.
В Башкирии с 18 марта указом главы региона Радия Хабирова введен режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусу COVID-19. В регионе установлено 10 человек инфицированных, из которых трое уже выписаны, семеро госпитализированы. Обследуются еще более 100 человек с симптомами вируса.
Напомним, в Башкирии на железнодорожные вокзалы для профилактики коронавируса не допускают провожающих и встречающих, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Башкирского центра организации работ железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram