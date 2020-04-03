Мэр Уфы предложил ввести обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в город из других регионов

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сегодня на оперативном совещании предложил ввести обязательную дезинфекцию для транспорта, въезжающего в город из других регионов.







«Прошу принять во внимание тот факт, что логистические центры продолжают работать: доставка товаров, продуктов питания,— отметил градоначальник. — Сейчас необходимо дезинфицировать все машины, которые приезжают к нам из других регионов. Надо выставить посты». «К сожалению, данная работа на сегодняшний день не проводится»,— посетовал он, не уточнив, как именно может проводиться такая обработка, за чей счет и сколько средств потребуется для ее запуска.



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Фото: odinweek.ru