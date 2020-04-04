Жители Уфы просят власти ввести режим ЧС

Жители Уфы активно подписывают петицию с просьбой властей ввести режим ЧС. Она набирает обороты на территории всей страны.







Активисты недовольны тем, что по их мнению власти не принимают решительных мер, вместо этого вводя оплачиваемые выходные на месяц и не объясняя, откуда частным предприятиям взять деньги на зарплату сотрудникам и что делать малому бизнесу.

— Без поддержки государства людям просто не выжить, продолжит препятствовать самоизоляции граждан, делая широкое распространение коронавируса на территории России лишь вопросом времени. Кроме того, многие предприятия вынуждены будут закрыться, что нанесёт серьёзнейший ущерб как благосостоянию их владельцев и работников, так и экономике страны в целом. При введении режима ЧС служба МЧС сможет мобилизовать свои ресурсы для ликвидации эпидемии, а государство будет обязано взять на себя социальную защиту пострадавших и обеспечение населения средствами защиты. В отличие от непонятного «режима самоизоляции», режим ЧС чётко прописан в законе и является намного более ясным с правовой точки зрения. Сейчас именно то время, когда он должен быть введён, чтобы защитить граждан как от коронавируса, так и от нищеты, вызванной карантином, — сообщается в петиции.

— Я не исключаю, что мне придется взять кредит под зарплату, а потом одновременно выплачивать его, и налоги. Этот магазин — дело всей моей жизни, я шла к нему несколько лет, откладывала деньги, работая по найму, а потом жила впроголодь, прежде чем он стал приносить доход. Сейчас вирус и государство хотят у меня все отнять, — говорит Айгуль.



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Фото: администрация Уфы