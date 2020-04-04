В Башкирии в родительских чатах принуждают смотреть дистанционный урок с Хабировым

Родителей школьников принуждают смотреть дистанционный урок, который проведет Радий Хабиров. Указания рассылают в чаты в мессенджерах, сообщает издание Уфа1.







— 10.00 обязательно все подключаемся с родителями, смотрим урок с известной личностью. Ссылка будет завтра, или в понедельник с утра, — пишут учителя в чатах.



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Глава Башкирии выступит перед школьниками дистанционно — чиновник будет рассказывать о новейшей истории России в понедельник, 6 апреля.Именно в этот день школьники переходят на дистанционное обучение. Власти рассматривают три варианта образовательного процесса в республике. Первый — это онлайн-уроки. Для этого необходимо создать все условия для выхода в интернет. Онлайн-уроки учитель может проводить из школы или из дома. Обучение начинается в 10:00 в режиме онлайн. Второй — дистанционное обучение с помощью электронных кейсов. Они будут применяться в тех случаях, когда нет постоянного выхода в интернет. Задания будут отправляться по электронной почте или через сообщения. Третий — бумажные кейсы — для населенных пунктов, где плохая связь, либо отсутствует интернет. Обучение будет проводиться без использования интернет-технологий. Детям на дом будут доставляться бумажные кейсы. После того, как ребенок решит задание, их так же заберут сотрудники образовательной организации.