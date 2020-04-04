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Вахтовик из Белорецка, которого сняли с поезда из-за подозрения на коронавирус, рассказал о своем самочувствии

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Вахтовик из Белорецка, которого сняли с поезда из-за подозрения на коронавирус, рассказал о своем самочувствии

26-летний житель Белорецка, которого на днях сняли с поезда из-за подозрения на коронавирус, рассказал о своем самочувствии. По словам Дмитрия, опасную инфекцию у него до сих пор не подтвердили, пока врачи озвучили ему диагноз – пневмония.



Лежу в инфекционном боксе. Врачи берут кровь, ставят капельницы, заходят только в своих защитных скафандрах. Условия, конечно, здесь не очень. Надеюсь, меня скоро отсюда выпишут, - говорит Дмитрий. – Чувствую себя хорошо, одышка не беспокоит. Температуры тоже нет. Готовы ли мои анализы на коронавирус – не знаю, мне об этом ничего не говорили.

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Сейчас мужчина лежит один в двухместном боксе – в нем есть все необходимые условия, и ванная, и туалет, но само помещение явно давно не видело ремонта.

Напомним, что молодого вахтовика из Белорецка сняли с поезда в ночь на 2 апреля, когда он возвращался с московской вахты домой. Мужчина почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Поскольку в Москве Дмитрий контактировал с человеком, у которого официально подтвержденный коронавирус, врачи приняли решение на скорой забрать мужчину в больницу. Вагон поезда тщательно продезинфицировали, а всех пассажиров записали в контактный лист.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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