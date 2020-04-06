В Башкирии МФЦ будут работать по предварительной записи

Офисы МФЦ в Башкирии с 6 по 30 апреля будут работать по предварительной записи.







Доступны прием и выдача документов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

+7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100;

через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ;

обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ и на портале Госуслуги РБ.



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Выездные офисы до 30 апреля работать не будут. График работы МФЦ, действующих на территории торговых центров, пока не утвержден.Предварительная запись доступна по телефонам контакт-центра:По этим телефонам также можно получить консультацию сотрудников учреждения, уточнить график работы или пакет необходимых документов, в зависимости от жизненной ситуации.