В Башкирии МФЦ будут работать по предварительной записи

Выездные офисы до 30 апреля работать не будут. График работы МФЦ, действующих на территории торговых центров, пока не утвержден. Предварительная запись доступна по телефонам контакт-центра:
+7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100;
через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ;
обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ и на портале Госуслуги РБ.
По этим телефонам также можно получить консультацию сотрудников учреждения, уточнить график работы или пакет необходимых документов, в зависимости от жизненной ситуации. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram