Экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова пригласила жителей изобразить «водоросль на волне»

Экс-министр образования Башкирии и бывший ректор Башкирского института развития образования Гульназ Шафикова в последнее время стала удивлять своих подписчиков в Инстаграме эффектными, но несколько странными фотографиями, напоминающими отдаленно фотоиллюстрации то ли для занятий йогой, то ли пособием по тетахилингу.







Каждую фотографию она сопровождает не менее интригующим текстом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Так, в подписи к одной из наиболее завораживающих фотографий, Гульназ Шафикова приглашает своих собеседников «обратиться к ощущениям тела и изображать «водоросль на волне», занимаясь таким образом танцевально-двигательной терапией, чтобы «снять телесные блоки, почувствовать и полюбить свое тело».Следующая похожая фотография, на которой лицо Гульназ Радмиловны осенило невероятное вдохновение, подписана советом не верить гороскопам и разобраться в себе, выяснив, наконец-то, свою внутреннюю позицию.При этом на странице бывшей главной учительницы республики нет даже следов от ее прежней карьеры — ни от должности министра образования, ни от поста ректора целого института. Сообщается лишь, что она «практикующий психолог с 2002 года, доктор психологических наук, помогает взрослым и детям стать успешными и уверенными, проводит консультации очно, онлайн».