В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле

Власти Башкирии разрешили жителям республики передвигаться на автомобиле. Портал «Дорога 02» позволит водителям регистрироваться в нем для передвижения по республике. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил Александр Сидякин.
— Передвижение на автомобиле самостоятельно, или с членами своей семьи не грозит распространению коронавирусной инфекции, — сообщил чиновник.
Причем находиться в одной машине можно будет только лицам, проходящим самоизоляцию вместе с водителям, или его близким родственникам.
Приложение начнет работать со среды, граждане смогут там зарегистрироваться и получить документ, который позволит ездить на машине. Уважительными причинами являются поездки на похороны и на работу и к родственникам, которым нужны продукты.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал о продлении режима самоизоляции в республике еще на одну неделю.