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В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле

Власти Башкирии разрешили жителям республики передвигаться на автомобиле. Портал «Дорога 02» позволит водителям регистрироваться в нем для передвижения по республике. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил Александр Сидякин.



— Передвижение на автомобиле самостоятельно, или с членами своей семьи не грозит распространению коронавирусной инфекции, — сообщил чиновник.

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Причем находиться в одной машине можно будет только лицам, проходящим самоизоляцию вместе с водителям, или его близким родственникам.

Приложение начнет работать со среды, граждане смогут там зарегистрироваться и получить документ, который позволит ездить на машине. Уважительными причинами являются поездки на похороны и на работу и к родственникам, которым нужны продукты.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал о продлении режима самоизоляции в республике еще на одну неделю.

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Источник: ufa1.ru
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