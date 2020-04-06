В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле

Власти Башкирии разрешили жителям республики передвигаться на автомобиле. Портал «Дорога 02» позволит водителям регистрироваться в нем для передвижения по республике. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил Александр Сидякин.







— Передвижение на автомобиле самостоятельно, или с членами своей семьи не грозит распространению коронавирусной инфекции, — сообщил чиновник.

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