Центры занятости Башкирии переходят на удаленную работу

Сегодня, 6 апреля, на оперативке в правительстве Башкирии министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что центры занятости республики начинают работать в удаленном режиме.







Так, с этой недели для регистрации в качестве безработного любой житель региона может позвонить по номеру 8(347)218-07-07.

«Пока всплеска безработицы на рынке труда мы не видим, но понимаем, что ситуация тревожная – держим руку на пульсе. Мы остановили прием людей, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. С этой недели наши центры занятости приступают к работе в дистанционном режиме», - сказала Ленара Иванова.

«Мы каждый индивидуальный случай прописать в указе не сможем, и здесь все-таки нагрузка на правоохранителей ложится – во-первых, на их внимательность», - сказал глава.









Министр подчеркнула, что вакансий на сегодняшний день в республике достаточно, и проблем с трудоустройством граждан возникать не должно. Она также отметила, обратившись к главе Башкирии Радию Хабирову, что людям, которым необходимо добраться до предприятия по направлению от центра занятости, будет сложно это сделать – из-за режима всеобщей самоизоляции на них могут составить протокол. Радий Хабиров ответил, что данная ответственность ложится на плечи правоохранителей.

Также министр озвучила номера телефонов, по которым жители республики могут обратиться с различными вопросами:

8-800-707-88-41 – горячая линия Федеральной службы по труду и занятости (консультация по вопросам трудового законодательства);

8(347)282-46-81, 8(347)282-07-19, 8(347)282-40-35 – предоставление мер соцподдержки населению;

8(347)218-07-07 – регистрация в центрах занятости населения и выплат пособий по безработице.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников