Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок
«Почта России» рассказала, как почтальоны Башкирии разносят почту в условиях режима самоизоляции. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили на оперативном совещании в правительстве республики.
Сейчас почтальоны обеспечены масками только на три дня. Им нужно еще порядка 300 тысяч штук. «Почта России» попросила «Башфармацию» — организацию, которая распределяет маски среди ведомств, — обратить на них внимание. Последним это не понравилось.
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— Все хотят получить маски как можно быстрее и бесплатно, — отметил руководитель «Башфармации».На что «Почта России» отметила, что готова платить любые деньги, лишь бы почтальоны были обеспечены масками.
Спор решил глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил передать маски почтальонам, потому что они работают непосредственно с людьми.
— Они как инфекционисты. Передайте им маски, они заплатят, — распорядился Хабиров.Напомним, власти Башкирии разрешили жителям республики передвигаться на автомобиле. Портал «Дорога 02» позволит водителям регистрироваться в нем для передвижения по республике. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил Александр Сидякин.
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Источник:
ufa1.ru
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