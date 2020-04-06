Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок

«Почта России» рассказала, как почтальоны Башкирии разносят почту в условиях режима самоизоляции. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили на оперативном совещании в правительстве республики.







Сейчас почтальоны обеспечены масками только на три дня. Им нужно еще порядка 300 тысяч штук. «Почта России» попросила «Башфармацию» — организацию, которая распределяет маски среди ведомств, — обратить на них внимание. Последним это не понравилось.

— Все хотят получить маски как можно быстрее и бесплатно, — отметил руководитель «Башфармации».

— Они как инфекционисты. Передайте им маски, они заплатят, — распорядился Хабиров.



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