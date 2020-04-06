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В Уфе волонтеры получили автомобили для доставки продуктов пенсионерам

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе волонтеры получили автомобили для доставки продуктов пенсионерам

336 волонтеров города Уфы продолжают доставлять  продукты, лекарства и другие жизненно необходимые товары пожилым и маломобильным гражданам во время режима самоизоляции.  Ежедневно они выезжают по заявкам из разных районов города, иногда приходится обойти не один магазин, чтобы собрать продуктовую корзину по просьбе пожилых жителей.



С целью оперативного реагирования на поступившие заявки сегодня, 6 апреля, дилерский центр «Subaru» выделил 3 автомобиля для помощи волонтерам города Уфы. Водителями данных автомобилей стали десантники Региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан».

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В ходе мероприятия заместитель главы Администрации Уфы Алина Сулейманова, отметила, что если бы не было поддержки со стороны бизнеса и социально-активная позиция жителей города и региона в целом, то некоторые вопросы решались бы не в оперативном режиме. А также поблагодарила центр «Subaru», десантников и волонтеров за их активную гражданскую позицию и за помощь жителям Уфы.

Данные автомобили будут курсировать по городу до 30 апреля текущего года. Сегодня на них будут ездить волонтеры Октябрьского района Уфы, а далее они будут распределены между Советским, Ленинским и Октябрьским районами.

Напомним, чтобы получить помощь, уфимцы могут обратиться в ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения Республики Башкортостан, который осуществляет сбор и обработку информации от граждан на обеспечение товарами первой необходимости. Телефон «горячей линии»: 8-800-775-00-14.

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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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