В Уфе волонтеры получили автомобили для доставки продуктов пенсионерам
336 волонтеров города Уфы продолжают доставлять продукты, лекарства и другие жизненно необходимые товары пожилым и маломобильным гражданам во время режима самоизоляции. Ежедневно они выезжают по заявкам из разных районов города, иногда приходится обойти не один магазин, чтобы собрать продуктовую корзину по просьбе пожилых жителей.
С целью оперативного реагирования на поступившие заявки сегодня, 6 апреля, дилерский центр «Subaru» выделил 3 автомобиля для помощи волонтерам города Уфы. Водителями данных автомобилей стали десантники Региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан».
Данные автомобили будут курсировать по городу до 30 апреля текущего года. Сегодня на них будут ездить волонтеры Октябрьского района Уфы, а далее они будут распределены между Советским, Ленинским и Октябрьским районами.
Напомним, чтобы получить помощь, уфимцы могут обратиться в ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения Республики Башкортостан, который осуществляет сбор и обработку информации от граждан на обеспечение товарами первой необходимости. Телефон «горячей линии»: 8-800-775-00-14.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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