Вице-премьер Башкирии Назаров: "Ответственность за здоровье людей ложится на плечи работодателя"

В Башкирии, несмотря на режим жесткой самоизоляции, власти поднимают экономику. В республике начинают работу более 900 предприятий, например, прокуратура и адвокатура, СМИ, ТЭК, машиностроение, химчистки и множество других отраслей.







Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров написал в своих сетях о необходимости подготовки рабочих мест для сотрудников. То есть теперь вся ответственность за здоровье людей полностью ложится на плечи работодателя. В обеспечение безопасности входит и выдача масок, и санитарная обработка помещений и соблюдение социальной дистанции.

— Руководители должны понимать, что на них лежит повышенная ответственность за здоровье сотрудников. В таких организациях должен быть введен масочный режим и организованы все остальные процессы, которые обеспечат безопасность людей. В этом деле мелочей не бывает –пропуска, доставка сотрудников оптимальными маршрутами, позволяющими минимизировать контакты друг с другом и с окружающими, вопросы санобработки. Задач, которые сейчас предстоит решать директорам, очень много. В помощь им с 9 апреля начнет работать Ситуационный центр. Он будет вести мониторинг экономической ситуации и взаимодействовать с организациями по всем вопросам, которые только могут у них возникнуть в этот сложный период, — написал Андрей Назаров.

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