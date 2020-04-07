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В Башкирии умершая с подтвержденным коронавирусом женщина оказалась матерью артиста

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии умершая с подтвержденным коронавирусом женщина оказалась матерью артиста

В Республиканской клинической больнице скончалась 80-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. Как сообщает «КП-Уфа», ею оказалась Насима Нургалиева, мать популярного в Башкирии артиста.



Со слов медперсонала больницы, певец Анвар Нургалиев очень часто навещал свою мать, и мог оказаться переносчиком коронавируса. До недавнего времени он часто был на гастролях и в разъездах. Также министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что пенсионерка не могла передвигаться сама – она перенесла ампутацию бедра.

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Смерть матери подтвердил и сам певец в своем Инстаграме.
«Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся последнее время. Вчера вечером Мамы не стало, все, нет Мамы... Пока ничего не понимаю, не хочется верить... Она была человеком с самым добрым сердцем, дала нам всем пятерым воспитание, научила любить жизнь, людей», – говорится в сообщении Нургалиева.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Анвара Нургалиева
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