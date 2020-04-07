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В Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка

На Северном кладбище Уфы — единственном городском кладбище, где продолжаются захоронения, зарезервировано два участка для захоронения умерших, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщил представитель предприятия.



Участки подготовлены на случай захоронения тысячи человек: 500 мест для захоронения по христианским канонам, 500 — для мусульман. Для проведения таких захоронений в МБУ «Комбинат спецобслуживания» разработана специальная инструкция.

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«В инструкции учтен опыт таких захоронений в Москве, а также европейских странах»,— отметил представитель предприятия, не уточнив особенностей таких захоронений.
Как выяснил "Ъ-Уфа", инструкция предусматривает сокращение числа участников похорон до близкого круга родственников, захоронение в закрытом гробу.
«Ответственность за обработку тел умерших лежит на медиках. В Роспотребнадзоре нас заверили, что вирус живет на теле не более полутора часов. Но мы, в свою очередь, подготовили индивидуальные средства защиты для наших сотрудников — костюмы и маски»,— отметил собеседник.

Напомним, 5 апреля, в РКБ имени Куватова в Уфе скончалась 80-летняя женщина. Сегодня глава региона Радий Хабиров сообщил, что пациентка была носителем коронавируса.

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Источник: www.kommersant.ru
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