В Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка

На Северном кладбище Уфы — единственном городском кладбище, где продолжаются захоронения, зарезервировано два участка для захоронения умерших, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщил представитель предприятия.







Участки подготовлены на случай захоронения тысячи человек: 500 мест для захоронения по христианским канонам, 500 — для мусульман. Для проведения таких захоронений в МБУ «Комбинат спецобслуживания» разработана специальная инструкция.

«В инструкции учтен опыт таких захоронений в Москве, а также европейских странах»,— отметил представитель предприятия, не уточнив особенностей таких захоронений.

«Ответственность за обработку тел умерших лежит на медиках. В Роспотребнадзоре нас заверили, что вирус живет на теле не более полутора часов. Но мы, в свою очередь, подготовили индивидуальные средства защиты для наших сотрудников — костюмы и маски»,— отметил собеседник.



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