Власти Уфы выделили участок под крематорий

Постановление о предоставлении участка почти в 18 гектар к югу от улицы Парижской коммуны в уфимской Новоалександровке под строительство крематория появилось на сайте городской мэрии. Документ подписан сити-менеджером Ульфатом Мустафиным.







Постановление предоставляет Управлению земельных и имущественных отношений администрации право на этот «условно разрешённый вид использования земельного участка».

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