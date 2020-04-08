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Власти Уфы выделили участок под крематорий

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Власти Уфы выделили участок под крематорий

Постановление о предоставлении участка почти в 18 гектар к югу от улицы Парижской коммуны в уфимской Новоалександровке под строительство крематория появилось на сайте городской мэрии. Документ подписан сити-менеджером Ульфатом Мустафиным.



Постановление предоставляет Управлению земельных и имущественных отношений администрации право на этот «условно разрешённый вид использования земельного участка».

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Напомним что в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем вируса COVID-2019. Также в республике увеличилось количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время в республике резко увеличится количество тестов на коронавирус, что даст дальнейшее увеличение числа заражённых.

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Источник: ufa.aif.ru
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