Власти Уфы выделили участок под крематорий

Постановление о предоставлении участка почти в 18 гектар к югу от улицы Парижской коммуны в уфимской Новоалександровке под строительство крематория появилось на сайте городской мэрии. Документ подписан сити-менеджером Ульфатом Мустафиным.
Постановление предоставляет Управлению земельных и имущественных отношений администрации право на этот «условно разрешённый вид использования земельного участка».
Напомним что в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем вируса COVID-2019. Также в республике увеличилось количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время в республике резко увеличится количество тестов на коронавирус, что даст дальнейшее увеличение числа заражённых.