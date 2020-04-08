Администрация Уфы опровергла информацию о выделении участков для захоронения умерших от коронавируса
Администрация Уфы опровергает информацию по зарезервированию отдельных участков на городском кладбище «Северное»
По информации о зарезервированных отдельных участках на городском кладбище «Северное» для захоронения умерших с диагнозом COVID-19, сообщаем следующее.
Муниципальным Комбинатом спецобслуживания города Уфы ведется плановая работа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка
Политика
Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса
Политика
На Южном кладбище Уфы запретили новые захоронения
Общество
В Башкирии подвели итоги "горячей линии" по тарифам на вывоз ТКО
Общество
В Уфе хоронить стало дороже
Происшествия
В Ишимбайском районе бывший полицейский сливал информацию об умерших в ритуальные салоны
Общество
В Уфе открыли Дом прощаний с усопшими
Общество
Владимир Путин заступился за многодетную мать из Томска