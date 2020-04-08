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Администрация Уфы опровергла информацию о выделении участков для захоронения умерших от коронавируса

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Администрация Уфы опровергла информацию о выделении участков для захоронения умерших от коронавируса

Администрация Уфы опровергает информацию по зарезервированию отдельных участков на городском кладбище «Северное»



По информации о зарезервированных отдельных участках на городском кладбище «Северное» для захоронения умерших с диагнозом COVID-19, сообщаем следующее.

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В данное время муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. Заявок на захоронение тел, скончавшихся от короновирусной инфекции, в учреждение не поступало, Администрацией города участки на эти цели не отводились.

Муниципальным Комбинатом спецобслуживания города Уфы ведется плановая работа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе для захоронения умерших от коронавируса зарезервировано два участка

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Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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