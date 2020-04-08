Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за кредитами

В одной из групп популярной соцсети возмущенный житель Стерлитамака опубликовал фото людей, которые большой очередью стоят за микрозаймом. Пользователь написал, что никогда раньше такого не видел и не понимает, как можно было довести людей до такого положения.
Офис компании, находящийся в западном районе города, на Коммунистической, 32 не смог вместить всех клиентов. Больше десяти человек толпились перед входом и ждали своей очереди. Дистанции между людьми нет, все стоят вплотную. В комментариях под постом мнения людей насчет всей этой ситуации разделились.