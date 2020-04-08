Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за кредитами

В одной из групп популярной соцсети возмущенный житель Стерлитамака опубликовал фото людей, которые большой очередью стоят за микрозаймом. Пользователь написал, что никогда раньше такого не видел и не понимает, как можно было довести людей до такого положения.







Офис компании, находящийся в западном районе города, на Коммунистической, 32 не смог вместить всех клиентов. Больше десяти человек толпились перед входом и ждали своей очереди. Дистанции между людьми нет, все стоят вплотную. В комментариях под постом мнения людей насчет всей этой ситуации разделились.

— В этом офисе был недельный карантин. Поэтому такое скопление. Люди пришли пролонгировать займы, либо погасить! — попыталась объяснить происходящее женщина.

— Тоже удивились сегодня, сколько народу туда заходит, просто ужас с утра идут и до сих пор, — прокомментировал один из пользователей.

— С ума сошли!!!! Это же не просто долговая яма! Это ужас! — возмущается девушка.

— Диких процентов никаких нет. Все люди туда идут по доброй воле, за руки их никто не волочет! Такие места регулирует Центральный банк России и работают они в рамках закона, — написал пользователь.

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Фото: соцсети