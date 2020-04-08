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Жители Башкирии пожаловались на качество и состав сухпайков для школьников

Рубрика: Общество
Жители Башкирии пожаловались на качество и состав сухпайков для школьников

Набор продуктов, которые раздали детям из малообеспеченных семей в районах, сильно отличается от того, который показывали Радию Хабирову.



В издание Mkset обратились жители Архангельского района Башкирии, возмущенные качеством продуктовых наборов, которые детям из малообеспеченных семей их района выдали сегодня. Обращение поступило от нескольких жительниц района.

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— Видели сегодня в соцсетях и СМИ, какие продуктовые наборы выдали в других районах Башкирии. Наши архангельские чиновники ничем не лучше, — заявили авторы обращения в нашу редакцию. — У нас в набор вошли 1900 граммов серых рожков, столько же риса, еще пакет сока и бутылка самого дешевого рафинированного подсолнечного масла.
Можно было бы сказать, что малообеспеченным семьям в Архангельском районе даже в чем-то повезло. Поскольку, как сообщали ранее наши коллеги с портала ProUfu.ru, в других районах детям выдали вдобавок к крупе и макаронам банку сайры, которая никак не ассоциируется с детским питанием.

По их данным, немного больше повезло детям с ограниченными возможностями здоровья. Им вложили в наборы еще и сгущенку.

В то же время, если сравнивать полученные архангельскими школьниками продуктовые наборы с теми, которые демонстрировали главе Башкирии Радию Хабирову, разница очевидна.

Но даже не это возмутило обратившихся в нашу редакцию мам больше всего. Их не устроило не столько содержание продуктовых наборов, сколько их форма.
— В мире — пандемия! А эти, с позволения сказать, «благодетели» раздают развесные (!) крупы, непонятно где и непонятно кем расфасованные! Как это понимать? О чем думали те, кто их готовил? Или им важно только отчитаться перед начальством? — возмущены родители.
Внутри каждого мешочка с крупой или макаронами родители обнаружили обрывки бумаги, изготовленные на очень плохом ксероксе. На них с трудом можно разобрать, что крупа, например, поступила то ли из Краснодарского, то ли из Красноярского края.


Вес нетто указан — 25 кг, то есть это ксерокопии с бирки, которая была на больших мешках, из которых расфасовывали крупу. Больше ничего непонятно — ни срок годности, ни еще какие-либо данные. Зачем эти страшные на вид бумажки сунули в мешки с продуктами, также непонятно.

Обратившиеся в редакцию Медиакорсети родители категорично заявили, что не будут не только кормить своих детей этими продуктами, но и не станут к ним даже притрагиваться, а также собираются отправить полученные продуктовые наборы лично Радию Хабирову.

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Источник: mkset.ru
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