Жители Башкирии пожаловались на качество и состав сухпайков для школьников
Набор продуктов, которые раздали детям из малообеспеченных семей в районах, сильно отличается от того, который показывали Радию Хабирову.
В издание Mkset обратились жители Архангельского района Башкирии, возмущенные качеством продуктовых наборов, которые детям из малообеспеченных семей их района выдали сегодня. Обращение поступило от нескольких жительниц района.
По их данным, немного больше повезло детям с ограниченными возможностями здоровья. Им вложили в наборы еще и сгущенку.
В то же время, если сравнивать полученные архангельскими школьниками продуктовые наборы с теми, которые демонстрировали главе Башкирии Радию Хабирову, разница очевидна.
Но даже не это возмутило обратившихся в нашу редакцию мам больше всего. Их не устроило не столько содержание продуктовых наборов, сколько их форма.
Вес нетто указан — 25 кг, то есть это ксерокопии с бирки, которая была на больших мешках, из которых расфасовывали крупу. Больше ничего непонятно — ни срок годности, ни еще какие-либо данные. Зачем эти страшные на вид бумажки сунули в мешки с продуктами, также непонятно.
Обратившиеся в редакцию Медиакорсети родители категорично заявили, что не будут не только кормить своих детей этими продуктами, но и не станут к ним даже притрагиваться, а также собираются отправить полученные продуктовые наборы лично Радию Хабирову.