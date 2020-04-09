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Семью из Башкирии застрявшую в Таиланде вернули в Россию

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Семью из Башкирии застрявшую в Таиланде вернули в Россию

Застрявшая в Таиланде уфимская семья с двумя детьми вернулась в Россию. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии сегодня, 9 апреля.



Семья отправилась в самостоятельное путешествие за границу, рассчитывая вернуться домой рейсом «Аэрофлота» 31 марта, однако вылет из Бангкока в Россию был отменен. В течение семи дней они ждали возможности добраться до Москвы или Санкт-Петербурга, и во вторник, 7 апреля, самолетом семья прибыла в Москву.

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— Их отправили в Пушкино на карантин. Оказание помощи [застрявшим за границей] на контроле у главы республики. Гостуризм и госкомитет по внешнеэкономическим связям оказывает конституционную и информационную поддержку. Есть канал в WhatsApp с другими туристами. Сколько они пробудут в Пушкино — неизвестно. Всё зависит от анализов. Главное — чтобы они были хорошие, — сообщили в пресс-службе госкомитета по внешнеэкономическим связям.
Напомним, международный терминал уфимского аэропорта с 21 марта закрылся на вылет. Теперь за границу вылететь из Башкирии будет невозможно.

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Источник: ufa1.ru
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