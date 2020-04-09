В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет
9 апреля на совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в регионе ввели комендантский час для граждан старше 65 лет из-за коронавируса.
Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.
Читайте также:Хабиров поручил создать комиссию, которая будет отслеживать нарушения по коронавирусу на предприятиях
- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - сказал Хабиров.Глава Башкирии потребовал, чтобы пенсионеры находились дома с 18 часов до 10 утра без исключений.
- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил Хабиров.Если у них есть какие-то дела и задачи, они могут их решить с 10 утра до 18 часов.
Напомним, в Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: ekogradmoscow.ru
Загрузка...
Читайте также
Здравоохранение
В Башкирии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
ЖКХ
Хабиров призвал не допускать столпотворения в банках
Здравоохранение
В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
Политика
Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции
Здравоохранение
В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин
Политика
"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса
Политика
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Политика
В правительстве Башкирии тема «мусорной» реформы будет обсуждаться каждую неделю