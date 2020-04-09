В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет

9 апреля на совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в регионе ввели комендантский час для граждан старше 65 лет из-за коронавируса.







Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.

- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - сказал Хабиров.

- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил Хабиров.

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Фото: ekogradmoscow.ru