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В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии из-за коронавируса ввели комендантский час для граждан старше 65 лет

9 апреля на совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в регионе ввели комендантский час для граждан старше 65 лет из-за коронавируса.



Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.

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- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - сказал Хабиров.
Глава Башкирии потребовал, чтобы пенсионеры находились дома с 18 часов до 10 утра без исключений.
- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил Хабиров.
Если у них есть какие-то дела и задачи, они могут их решить с 10 утра до 18 часов.

Напомним, в Башкирии за сутки выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве по недопущению распространения инфекции.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ekogradmoscow.ru
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