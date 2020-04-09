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В Башкирии маршруткам запретили рейсы до садовых участков

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии маршруткам запретили рейсы до садовых участков

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве заявил, что ставит под запрет общественный транспорт, совершающий рейсы до садовых участков. Он особенно отметил, что разрешение ездить действует только водителей.



На сегодняшней день в программе «Дорога 2.0» зарегистрировано всего лишь 28 тысяч автолюбителей, это, по мнению политика, очень мало. 

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«Земля ещё холодная, нечего по большому счёту особо делать в садах. Я даю слово: мы дадим возможность жителям полноценно провести весенние посадки. Но там ещё снег лежит по пояс, делать там нечего, только простудятся ещё», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров жестко прошелся по безответственным родителям, которые нарушают режим самоизоляции.

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Источник: gorobzor.ru
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