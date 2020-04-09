Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии усилят наряды ДПС, чтобы отлавливать дачников-нарушителей

В Башкирии усилят наряды ДПС, чтобы отлавливать дачников-нарушителей

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии усилят наряды ДПС, чтобы отлавливать дачников-нарушителей

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое состоялось 6 апреля,Радий Хабиров заявил о том, что жители республики смогут самоизолироваться на своих дачных участках. Сегодня Глава региона пояснил, как именно будет работать эта схема.



Во-первых, общественный транспорт до садов ходить не будет. Уехать в свой дачный домик можно только на автомобиле. Однако для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Дорога 02» и получить разрешение. Радий Хабиров попросил усилить контроль за дорогами, чтобы отлавливать дачников-нарушителей. Кроме того, Радий Хабиров предложил провести целую встречу с садоводами.

Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху

Читайте также:

Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху
— По поводу садов и огородов. Мы разрешаем с 10 апреля выезд в сады. Но! Категорически запрещаю общественный транспорт. Выезд разрешен только на личном автомобиле и только в случае выполнении требований, изложенных на ресурсе «Дорога 02». На данный момент всего лишь 27 тысяч жителей зарегистрировалось на этом ресурсе – это неимоверно мало. Либо люди не поедут, либо надеются на авось. Я прошу ГИБДД существенно увеличить количество машин и жестко пресекать выезд тех лиц, которые не выполнили требования, — заключил Радий Хабиров.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии маршруткам запретили рейсы до садовых участков
Общество
В Башкирии маршруткам запретили рейсы до садовых участков
Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок
Общество
Для почтальонов Башкирии недостаточно медицинских масок
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле
В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля
Общество
В Башкирии дачники смогут попасть в сады только в середине апреля
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Политика
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Радий Хабиров запретил своим подчиненным проводить корпоративы
Политика
Радий Хабиров запретил своим подчиненным проводить корпоративы
Цензуры в СМИ не будет: Радий Хабиров заявил о готовности сотрудничать с журналистами
Политика
Цензуры в СМИ не будет: Радий Хабиров заявил о готовности сотрудничать с журналистами
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: