В Башкирии усилят наряды ДПС, чтобы отлавливать дачников-нарушителей

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое состоялось 6 апреля,Радий Хабиров заявил о том, что жители республики смогут самоизолироваться на своих дачных участках. Сегодня Глава региона пояснил, как именно будет работать эта схема.
— По поводу садов и огородов. Мы разрешаем с 10 апреля выезд в сады. Но! Категорически запрещаю общественный транспорт. Выезд разрешен только на личном автомобиле и только в случае выполнении требований, изложенных на ресурсе «Дорога 02». На данный момент всего лишь 27 тысяч жителей зарегистрировалось на этом ресурсе – это неимоверно мало. Либо люди не поедут, либо надеются на авось. Я прошу ГИБДД существенно увеличить количество машин и жестко пресекать выезд тех лиц, которые не выполнили требования, — заключил Радий Хабиров.