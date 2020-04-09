В Башкирии усилят наряды ДПС, чтобы отлавливать дачников-нарушителей

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое состоялось 6 апреля,Радий Хабиров заявил о том, что жители республики смогут самоизолироваться на своих дачных участках. Сегодня Глава региона пояснил, как именно будет работать эта схема.







Во-первых, общественный транспорт до садов ходить не будет. Уехать в свой дачный домик можно только на автомобиле. Однако для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Дорога 02» и получить разрешение. Радий Хабиров попросил усилить контроль за дорогами, чтобы отлавливать дачников-нарушителей. Кроме того, Радий Хабиров предложил провести целую встречу с садоводами.

— По поводу садов и огородов. Мы разрешаем с 10 апреля выезд в сады. Но! Категорически запрещаю общественный транспорт. Выезд разрешен только на личном автомобиле и только в случае выполнении требований, изложенных на ресурсе «Дорога 02». На данный момент всего лишь 27 тысяч жителей зарегистрировалось на этом ресурсе – это неимоверно мало. Либо люди не поедут, либо надеются на авось. Я прошу ГИБДД существенно увеличить количество машин и жестко пресекать выезд тех лиц, которые не выполнили требования, — заключил Радий Хабиров.



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