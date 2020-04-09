В Башкирии не буду наказывать за просроченные документы в период пандемии коронавируса

В МВД по Башкирии сообщили, что приняли решение реализовать еще одну меру по снижению количества граждан в учреждениях с госуслугами.







Сообщается, что в ведомстве решили приостановить наказание за использование документов, удостоверяяющих личность, с истекшим сроком действия. К примеру, паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и другие документы, которые выдаются органами внутренних дел.

«После окончания режима самоизоляции вы можете в любое время обратиться в подразделения МВД республики, оказывающее соответствующие госуслуги. Напоминаем, что ряд государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, вы можете получить, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru», – отметили в пресс-службе ведомства.



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Напомним, что Глава Башкирии ужесточил режим самоизоляции в республике, отметив, что ближайшие две-три недели будут определяющими, и поэтому ничего более эффективного, чем строгое соблюдение правил нет.Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.