В Башкирии встать на учёт в качестве безработного можно в режиме онлайн

В соответствии с решением Президента России Владимира Путина люди, потерявшие работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимально возможное пособие по безработице.







Об этом рассказала вице-премьер – министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на заседании оперативного штаба по противодействию распространению в регионе новой коронавирусной инфекции.

– Не нужно ходить в службу занятости и создавать там скопление людей, – сказала вице-премьер.

– Одна из ключевых норм в нынешних условиях – это пособие по безработице по верхней планке. Это невероятно своевременная мера, – отметил Радий Хабиров.



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Ленара Иванова особо подчеркнула, что зарегистрироваться и встать на учёт в качестве безработного можно в режиме онлайн.Напомним, что в своём обращении к жителям Президент России озвучил ряд дополнительных мер социальной поддержки. Так, граждане, имеющие детей и признанные безработными после 1 марта, получат дополнительные выплаты – по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. По 5 тысяч рублей ежемесячно – в апреле, мае и июне – будут получать семьи, имеющие право на материнский капитал. Изменились условия по выплатам для малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от трёх до семи лет: теперь при расчёте дохода такой семьи не будет учитываться зарплата тех её членов, которые потеряли работу после 1 марта. По словам Ленары Ивановой, это значительно увеличит круг тех, кому полагается такая выплата.