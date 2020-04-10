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Пенсионерам поселка под Уфой мошенники предлагали купить аппарат определяющий заражение коронавирусом

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Пенсионерам поселка под Уфой мошенники предлагали купить аппарат определяющий заражение коронавирусом

Жители села Зубово забили тревогу, когда на их участки настойчиво пытались проникнуть двое мужчин. Неизвестные без масок подходили к домам пожилых людей.



Они представлялись работниками минздрава и настойчиво предлагали купить некий аппарат, со 100% точностью определяющий, есть ли заражение коронавирусом. На вопросы подозрительных пенсионерок реагировали агрессивно и уходили. Более молодые местные жители узнали, что во время режима самоизоляции к их соседям напрашиваются подозрительные мужчины, и обратились к участковому. Неизвестных удалось задержать и доставить в отделение полиции.

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Ранее от действий злоумышленников пострадала жительница Уфы. 88-летнюю женщину убедили купить аппарат. За 21 тысячу рублей пенсионерке оставили обычный миостимулятор. Такие устройства действуют на мышцы тела электрическими импульсами и стоят в 10 раз дешевле.

Внучка пожилой женщины написала заявление в полицию. На данный момент ведутся следственные действия. На мошенников, продающим доверчивым гражданам препараты по завышенной цене, могут завести уголовное дело. Так же их ждет административная ответственность за нарушение режима самоизоляции.

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Источник: proural.info
Фото: скрин видео
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