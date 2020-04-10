В Башкирии православные богослужения будут совершаться при закрытых дверях

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров попросил верующих не собираться в храмах по случаю Вербного воскресенья и предстоящей Пасхи.
«Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться, — сказал Радий Хабиров. — Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей».