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В Башкирии православные богослужения будут совершаться при закрытых дверях

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии православные богослужения будут совершаться при закрытых дверях

В связи с эпидемической обстановкой в стране и республике он распорядился с вечера суб­боты 11 апреля во всех приходах и монастырях совершать уставные богослужения духовенству при закрытых дверях.



А также довести до прихожан информацию о том, что в сложившейся ситуации богослужения целесообразнее совершать не выходя из дома.

Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху

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Хабиров попросил православных не собираться в храмах на Пасху
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров попросил верующих не собираться в храмах по случаю Вербного воскресенья и предстоящей Пасхи.
«Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться, — сказал Радий Хабиров. — Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей».
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Источник: www.bashinform.ru
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