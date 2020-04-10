В Башкирии на сайте doroga02 нашли серьезную уязвимость

8 апреля, в республике заработал сервис doroga02.ru. На этом сайте жители региона могут оформить документ, разрешающий поездку на собственном транспортном средстве.







Для регистрации на портале необходимо указать место фактического проживания, номер и марку авто. Далее в окошке нужно указать цель своей поездки. Время на весь маршрут дается ровно полтора часа. Воспользоваться разрешением можно только один раз в день.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Только вот не все так просто. После первых попыток регистрации люди нашли главную ошибку сайта. Номера автомобилей, которые пользователи вбивают в специальную строку, считываются программой как уникальные, а это значит, что если, к примеру, вредный сосед, над вами подшутил и забил туда ваш номер, вы никуда не сможете поехать. Сайт будет писать, что вы уже зарегистрированы.Самое интересное, что техподдержка сайта пользователю ничем помочь не может.