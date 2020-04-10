Подробная инструкция о том, как выехать на личном авто в период самоизоляции
Подробную инструкцию для жителей Башкирии привел на брифинге по вопросам профилактики COVID-19 руководитель Минцифры РБ Геннадий Разумикин.
— Республика живет в режиме повышенной готовности уже вторую неделю в соответствии с Указом Главы региона, — констатировал министр цифрового развития РБ. — Согласно новым правилам в период самоизоляции жители Башкирии могут следовать на личном транспорте, получив разрешение на выезд по неотложным делам на сайте https://doroga02.ru/. Для начала на ресурсе нужно зарегистрироваться, заполнив все обязательные поля, помеченные звездочкой. Надо указать в профиле ФИО, электронную почту, мобильный телефон, марку и номер авто, место проживания. Внимательно отнеситесь к внесению данных по номеру автомобиля. После внесения данных у вас появляется возможность выписать себе пропуск на поездку. Для этого нужно выбрать неотложный повод поездки, адрес места назначения и время, в которое вы планируете выехать.
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