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Подробная инструкция о том, как выехать на личном авто в период самоизоляции

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Подробная инструкция о том, как выехать на личном авто в период самоизоляции

Подробную инструкцию для жителей Башкирии привел на брифинге по вопросам профилактики COVID-19 руководитель Минцифры РБ Геннадий Разумикин.



— Республика живет в режиме повышенной готовности уже вторую неделю в соответствии с Указом Главы региона, — констатировал министр цифрового развития РБ. — Согласно новым правилам в период самоизоляции жители Башкирии могут следовать на личном транспорте, получив разрешение на выезд по неотложным делам на сайте https://doroga02.ru/. Для начала на ресурсе нужно зарегистрироваться, заполнив все обязательные поля, помеченные звездочкой. Надо указать в профиле ФИО, электронную почту, мобильный телефон, марку и номер авто, место проживания. Внимательно отнеситесь к внесению данных по номеру автомобиля. После внесения данных у вас появляется возможность выписать себе пропуск на поездку. Для этого нужно выбрать неотложный повод поездки, адрес места назначения и время, в которое вы планируете выехать.

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Возможность поездки предоставляется один раз в день. После этого вы садитесь в автомобиль и едете. Можно пропуск распечатать, можно показать сотруднику ГИБДД прямо в приложении, либо сделать скриншот. Поездка не может превышать 90 минут. Если дело касается поездки на дачный участок, в индивидуальный жилой дом или сад, поездка по времени не ограничивается, отправиться на дачу можно уже 10 апреля с 16.00. В автомобиле с водителем могут находиться проживающие вместе с ним близкие родственники, а именно — дети, родители, супруги, братья, сестры; братья и сестры родителей, дети супругов и супруги детей.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: zebra-tv.ru
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