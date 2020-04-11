В Уфе резко упал уровень самоизоляции

Показатель самоизоляции, который рассчитывается компанией «Яндекс» в зависимости от уровня активности жителей, падает в Уфе с начала недели.







Если после введения режима самоизоляции в Башкирии индекс держался на уровне 3,6-3,7 в будние дни и 4,1-4,2 в выходные, то уже на этой неделе стал неуклонно снижаться. Средний показатель понедельника был 3,2. Ежедневно показатель падал на 0,1 . В четверг и пятницу он составлял уже 2,9 — то есть большое количество людей находилось на улице.



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Фото: админимстрация Уфы