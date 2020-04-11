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В Уфе резко упал уровень самоизоляции

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе резко упал уровень самоизоляции

Показатель самоизоляции, который рассчитывается компанией «Яндекс» в зависимости от уровня активности жителей, падает в Уфе с начала недели.



Если после введения режима самоизоляции в Башкирии индекс держался на уровне 3,6-3,7 в будние дни и 4,1-4,2 в выходные, то уже на этой неделе стал неуклонно снижаться. Средний показатель понедельника был 3,2. Ежедневно показатель падал на 0,1 . В четверг и пятницу он составлял уже 2,9 — то есть большое количество людей находилось на улице.

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Отметим, что даже в Москве, где работает большее количество компаний, рейтинг в течение недели был на 0,1-0,2 выше показателей столицы Башкирии. Кроме того, почему-то в Уфе разрешили работать кафе и ресторанам, пусть и с ограничениями. Хотя их посещение не входит в причины возможного выхода из дома.

Напомним, власти Башкирии будут штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов.

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Источник: news102.ru
Фото: админимстрация Уфы
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