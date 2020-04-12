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Переболевшую коронавирусом жительницу Кумертау затравили соседи и незнакомые люди

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Переболевшую коронавирусом жительницу Кумертау затравили соседи и незнакомые люди

Жительницу Кумертау Азиму Гайнанову и ее семью буквально затравили соседи и просто незанакомые люди. В этом женщина призналась в разговоре с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения.



Пенсионерка вместе с подругой работала в Италии и в конце марта вернулась в родную Башкирию. После этого выяснилось, что у нее диагностировали коронавирус COVID-19. По ее словам, она по приезде домой тут же самоизолировалась, но в соцсетях появилась информация, женщина стала появляться в общественных местах. Из-за этого у семьи Азимы начались серьезные проблемы – Гайнановых стали буквально травить.

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- Написали: она умерла. Все родственники писали, звонили мне. После больницы какая-то женщина, журналистка, писала, что я хожу по магазинам. После нее и пошли слухи. Со мной никто не общался, вы первые, - цитирует женщину Башкирское спутниковое телевидение.
Семья пенсионерки стала получать письма с угрозами, а сотрудникам правоохранительных органов пришлось взять под охрану инфекционную больницу, где Азима проходила лечение. Сейчас она полностью здорова и вернулась домой – все тесты на коронавирус у нее отрицательные.

Всех, кто контактировал с пенсионеркой, проверили на наличие коронавируса. Результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Однако жители Кумертау продолжают травлю пожилой женщины и ее семьи, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Напомним, заведующий организационно-методическим кабинетом кумертауской городской больницы Ильнур Кутлугужин прокомментировал ситуацию с коронавирусными больными в Кумертау.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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