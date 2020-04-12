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В Башкирии разработали алгоритм погребения погибших от коронавируса

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии разработали алгоритм погребения погибших от коронавируса

Жителям Башкирии рассказали, каким образом будут проходить похороны скончавшихся от коронавируса. Как рассказали представители ведомств на ежедневном брифинге, уже разработан алгоритм проведения погребений.



«В любом случае близкие родственники будут забирать с патологоанатомического отделения, с морга. Уже все мероприятия будут проведены. Будут они переданы родственникам в готовом виде. Касаемо православных – в закрытом гробу, касаемо мусульман – в открытом гробу. Каждому будут розданы памятки», – объяснил и. о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

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При этом отмечается, что правила дистанцирования должны распространяться только на людей, пришедших на церемонию погребения. При этом на похоронах рекомендуется присутствовать только близким родственникам.
«Коронавирусная инфекция – это не чума, не сибирская язва. Вирус не стойкий и он не живет длительное время. Умерший человек не является источником вируса», – добавил министр здравоохранения Максим Забелин.
Ранее в соответствии с указом главы Башкирии в республике закрыли кладбища для посещения на период самоизоляции.

Напомним, руководство «Башкирской содовой компании» (БСК), чья организация базируется в Стерлитамаке, отправило домой в самоизоляцию работников цеха № 48 из-за обработки помещения от коронавируса.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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