Жители Туймазинского района приняли участие в мировом флешмобе

В селе Верхний Сардык Туймазинского района решили провести карантин с пользой и приняли участие в мировом флешмобе #ИЗОизоляция. Педагоги, учащиеся и родители местной школы воссоздали знаменитые картины у себя дома с помощью подручных средств.







“Такая идея пришла учителю начальных классов во время подготовки к дистанционным урокам. Увидела по интернету, сама заинтересовалась. На ежедневном вечернем педсовете обсудили и предложили детям по электронному кейсу. Взрослые восприняли идею на “ура”, некоторые по несколько фото отправляли», рассказал “Вестям” представитель Верхнесардыкской средней школы.

Кого изображать, дети с родителями выбирали на основе предложенного учителем ресурса. Выбор пал на такие известные картины как “Девушка с жемчужной сережкой”, “Девочка с персиками”, и другие. Участники подошли к челленджу ответственно и максимально корректно смогли отобразить выбранные произведения.